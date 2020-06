Tekort aan openbare wc's tijdens coronacrisis: 'Ik moest het laten lopen'

"Laatst was ik een rondje aan het lopen toen ik het niet meer kon ophouden. Ik mocht nergens naar binnen, dus even later zat ik tot aan mijn enkels onder de ontlasting. Er is niets zo mensonterend als dat", vertelt de 64-jarige Loes Burgmeijer, die darmincontinentie heeft.

Even voor een wandelingetje de deur uit, maar na een uur heel nodig moeten plassen. Voor de coronacrisis was dat al lastig, maar het probleem is groter geworden doordat toiletvoorzieningen in de horeca niet meer beschikbaar zijn voor iedereen.

Volgens Ivo Thonon van Toiletalliantie is het tekort aan toiletten in de steden groot, maar is het probleem in de buitengebieden nog groter. Daarom komt de Toiletalliantie, samen met de Fietsersbond, wielersportunie NTFU en het Fietsplatform, vandaag met een pamflet, met daarop een oproep aan de overheid: zorg tijdens deze coronacrisis voor meer toiletvoorzieningen.