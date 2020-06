Banken zijn 180.000 ondernemers en consumenten tegemoetgekomen

Sinds het begin van de coronacrisis zijn banken 180.000 ondernemers en consumenten financieel tegemoetgekomen door aflossingen uit te stellen en leningen te verstrekken. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 15,2 miljard euro. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Half april ging het nog om 117.000 ondernemers en consumenten, en 5,4 miljard euro. Het aantal nieuwe aanvragen voor leningen is de laatste weken afgenomen. Volgens de NVB komt dat doordat veel bedrijven genoeg lucht hebben door onder meer het uitstel van aflossingen en de overheidssteun. De NVB houdt er rekening mee dat het aantal aanvragen later in de crisis weer kan toenemen.

Consumenten

Consumenten kunnen met hun bank contact opnemen als ze hun hypotheek of andere lening, voor bijvoorbeeld een auto, even niet kunnen aflossen. Inmiddels hebben 31.000 consumenten respijt gekregen, voor een bedrag van 75 miljoen euro. De laatste twee weken is dit cijfer nauwelijks opgelopen, zegt de NVB.

De vereniging voor schuldhulpverlening NVVK heeft gezegd zich zorgen te maken over die betaalpauzes. De hulpverleners vrezen voor financiële problemen wanneer de pauze voorbij is en alles terugbetaald moet worden.

Oplossing

Bedrijven kunnen, naast uitstel van aflossing, ook een lening aanvragen waarvoor de staat garant staat. Inmiddels zijn er 4300 leningen verstrekt met zo'n overheidsgarantie. Het idee daarvan is dat bedrijven met zo'n garantstelling meer geld kunnen lenen om hun bedrijf draaiende te houden in deze tijd.

In totaal hebben banken sinds het uitbreken van de coronacrisis ruim 21.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 12,2 miljard euro.