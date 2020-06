Amerikaan overlijdt na klopjacht in Californië, agenten gewond

In Californië heeft de politie na een klopjacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde in een vuurgevecht, waarbij ook enkele agenten gewond raakten. De man was al sinds woensdag op de vlucht.

De 26-jarige Amerikaan werd ervan verdacht dat hij woensdag de assistent van de sheriff in een hinderlaag had gelokt en hem in zijn gezicht had geschoten en dat hij een voorbijganger had gedood. Daarop begonnen agenten een klopjacht langs de Californische kust.

De vader van de overleden man zegt dat zijn zoon psychisch ziek was en zijn medicijnen niet had genomen. De overledene dacht vaak dat hij een speciale agent of soldaat was, aldus zijn vader.

De gewonde agenten liggen in het ziekenhuis.