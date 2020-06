VN dringt aan op onderzoek naar massagraven in Libië

De VN-missie in Libië heeft afschuw uitgesproken over berichten in de Libische en Turkse pers dat ten zuidoosten van Tripoli massagraven zijn ontdekt.

De Libische regering heeft een commissie benoemd die een onderzoek moet instellen, de slachtoffers moet identificeren en de lichamen aan nabestaanden moet overdragen. De VN juicht deze maatregel toe.

Graven en executies

Libische en Turkse media schrijven dat graven zijn gevonden in Tarhuna, ongeveer een uur rijden vanaf de hoofdstad Tripoli. Die stad werd vorige week heroverd op de troepen van generaal Haftar, die Tripoli langer dan een jaar belegerde.

"Tot nu toe hebben we twee lichamen geborgen. Het gebied ligt vol lijken", zei een onderzoeker tegen het Turkse persbureau Anadolu. "We denken dat er in een ander graf tien tot twaalf lichamen liggen. Op zeker vijf verschillende plaatsen zijn graven gevonden."

Anadolu schrijft verder dat troepen van Haftar gevangenen in containers hebben verbrand. Vrijdag zouden in een ziekenhuis 106 lijken zijn ontdekt, waaronder die van vrouwen en kinderen. De slachtoffers zouden zijn geëxecuteerd door troepen van Haftar.

Bittere strijd

Het is onduidelijk in hoeverre de berichten kloppen. Troepen van de internationaal erkende regering in Tripoli en die van Haftar vochten meer dan een jaar een bittere strijd uit. Haftar lijkt de hoop op verovering van de hoofdstad te hebben opgegeven.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er aanwijzingen zijn dat Haftar Libië heeft verlaten en op weg is naar Venezuela.

Haftars buitenlandse bondgenoten schaarden zich zaterdag achter een vredesplan van Egypte. Dat voorziet in vertrek van buitenlandse troepen en verkiezingen.

De belangrijkste bondgenoot van de regering in Tripoli is Turkije. Dat deed vanavond een oproep aan de VS om zich actief met de vredesbesprekingen te bemoeien. Dat is in het belang van de NAVO, zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken.