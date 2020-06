Zaklampfunctie op mobieltje redt drie Duitsers uit benarde situatie

Drie mannen zijn gisteravond laat in het noorden van Duitsland door een reddingshelikopter uit de modder gehaald. De mannen zaten op een boot die op de Elbe pech kreeg. Ze wandelden over het wad om hulp te zoeken toen ze opeens tot aan hun borstkas in het slib zakten.

Met een mobieltje alarmeerden ze rond 22.00 uur de hulpdiensten, maar die hadden grote moeite om de drie Duitsers te lokaliseren. Pas na de oproep van de centralist om de zaklampfunctie op hun telefoons te gebruiken, werden ze door een reddingshelikopter gevonden.

De mannen zijn met een kabel omhoog getakeld en naar het vasteland gebracht. Ze hadden onderkoelingsverschijnselen en zijn ter plekke door medisch personeel nagekeken en behandeld.