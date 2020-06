Ik had niet naast Trump moeten lopen, zegt hoogste Amerikaanse militair

Wat gebeurde er bij St. John's, 'de kerk van de presidenten'?

Op Tweede Pinksterdag kondigde president Trump eerst in de Rozentuin van het Witte Huis een hardere aanpak aan van relschoppers onder de antiracismedemonstranten. In zijn toespraak zei hij dat hij een bondgenoot is van alle vreedzame demonstranten. Daarna ging hij naar een nabijgelegen kerk voor een fotomoment.

Die kerk is de St. John's, waar elke Amerikaanse president minstens één keer op bezoek is geweest. Voor het gebouw liet de president zich met de bijbel in de hand fotograferen. De kerk was onlangs doelwit van relschoppers, die er brand stichtten in de kelder.

Om bij de kerk vlak bij het Witte Huis te komen, werd het park Lafayette Square ontruimd. Daarbij werd traangas gebruikt tegen vreedzame demonstranten die betoogden tegen racisme bij de politie. De ontruiming kwam de president op veel kritiek te staan; niet alleen uit de hoek van zijn politieke tegenstanders, maar bijvoorbeeld ook van de bisschop van de Episcopaalse kerk in Washington D.C.