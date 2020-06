Jongen (14) krijgt celstraf voor betrokkenheid bij dodelijke steekpartij

Een 14-jarige jongen uit Drachten is veroordeeld tot honderd dagen jeugddetentie voor zijn rol bij een dodelijke steekpartij eind vorig jaar in zijn woonplaats. Daarbij kwam de 16-jarige Roan Brilstra om het leven. De andere verdachte, die Brilstra met een mes doodstak, hoort zijn straf later.

Van de celstraf voor de 14-jarige jongen zijn 45 dagen voorwaardelijk. De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat wilde dat de jongen 255 dagen cel en een taakstraf kreeg, schrijft Omrop Fryslân.

Volgens het OM is hij medeplichtig aan doodslag, omdat hij het mes had meegenomen waarmee het slachtoffer om het leven kwam. De rechtbank acht dat niet bewezen. Wel is volgens de rechtbank sprake van bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht.

Noodweer

Vanmiddag kwam de rechtbank ook met een tussenvonnis over de tweede verdachte, een 16-jarige jongen uit Gorredijk. Hij stak het slachtoffer met een keukenmes in zijn borst. Volgens de rechtbank handelde hij uit noodweer omdat er sprake was van een dreigende sfeer. Hierbij werd de verdachte geschopt en geslagen door een groep jongeren, onder wie Roan Brilstra.

De manier waarop de verdachte zich heeft verdedigd, is volgens de rechtbank echter buiten alle proportie. Op 24 juni hoort hij welke straf het OM tegen hem eist, omdat nog niet alle rapportages klaar zijn.