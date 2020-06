Eindhovense student hoeft briljant idee niet meer af te staan aan universiteit

Een universiteitswoordvoerder bevestigt dat de TU/e het "verplichte vinkje" afschaft waarin studenten afstand doen van het intellectueel eigendom. Dat gebeurt in ieder geval met ingang van volgend studiejaar en de universiteit bekijkt of dat ook mogelijk is voor het lopende collegejaar.

De TU/e noemt het standaard afstand doen van intellectueel eigendomsrecht door studenten een voorzorgsmaatregel, omdat er veel met externe bedrijven zoals Philips en ASML wordt samengewerkt. Als een student in zo'n samenwerking een eureka-moment heeft, staat de universiteit sterker in een mogelijk conflict met het bedrijf, is de gedachte daarachter.

En op andere uni's?

Ook andere universiteiten hebben aandacht voor de kwestie. Zo neemt de TU Delft soms aandelen in start-ups van studenten in ruil voor een bijdrage aan de patentkosten. Universiteitsvereniging VSNU werkt aan landelijke regels die in september gepresenteerd worden.