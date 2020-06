Europese Commissie wil dat binnengrenzen maandag opengaan

Vanaf 1 juli wil de Europese Commissie langzaam beginnen met het openen van de buiten de EU. De Europese Raad, waar de lidstaten in vertegenwoordigd zijn, moet een lijst opstellen met landen waarvan reizigers vanaf dat moment naar de EU kunnen reizen.

De veiligheidssituatie in de landen moet daarvoor vergelijkbaar zijn met die in de EU en landen moeten op hun beurt ook reizigers uit de EU toelaten. "Het lijstje zal aanvankelijk kort zijn", zegt Johansson, "maar wordt hopelijk snel langer".

Er zijn nu al landen in de Europese Unie die reizigers van buiten toelaten, vooral toeristen. Zonder daar een oordeel over te willen vellen, merkte Johansson op dat dat een van de redenen is dat binnengrenzen geopend moeten worden voordat er sprake kan zijn van het openen van de buitengrenzen van de EU.

Corona-dashboard

Een website, eerder aangekondigd door de Europese Commissie, waar reizigers in één oogopslag kunnen zien naar welk land, stad of regio ze veilig toe kunnen is nog steeds niet online. Johansson hoopt dat dat snel gaat gebeuren.

Volgens een woordvoerder van de commissie wordt er niet alleen aan een website, maar ook aan een app gewerkt.