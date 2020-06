Politie vraagt kermisexploitanten niet meer naar Den Haag te komen voor protest

De A12 richting Den Haag is afgesloten om te voorkomen dat kermiswagens doorrijden naar het Haagse Malieveld. Daar willen kermisexploitanten demonstreren tegen het verbod op het organiseren van kermissen, dat geldt tot 1 september.

De demonstratie zou om 11.00 uur beginnen, maar de vele kermiswagens zorgen voor problemen. De politie roept demonstranten op om niet meer naar Den Haag te komen.

Van de gemeente mochten er tien voertuigen op het Malieveld staan en moest de rest verzamelen bij het stadion van voetbalclub ADO Den Haag. Het is de bedoeling dat betogers vanuit daar in pendelbussen naar het Malieveld gaan. Inmiddels worden er meer voertuigen toegelaten.

De organisatie wilde met 150 kermiswagens komen demonstreren, maar dat werden er meer dan verwacht. De gemeente laat weten dat er extra ruimte wordt vrijgemaakt op het Malieveld, meldt Omroep West.

Betogers willen niet terug

Rond 11.00 uur was er geen plek meer op het aangewezen parkeerterrein bij het stadion en stond de weg ernaartoe ook vol met een stoet aan kermiswagens. De politie sloot daarop de A12 af, maar de demonstranten willen volgens verslaggever Roel Pauw niet terug. De mobiele eenheid is ook ter plaatse.

De organisatoren vinden niet dat mensen terug moeten worden gestuurd omdat er geen plek voor ze is op het aangewezen plein bij het stadion. "We hebben het recht om te demonstreren. Zorg er dan voor dat er een ander terrein is", zegt een van de organisatoren.

Het programma is uitgesteld omdat veel betogers nog niet op het Malieveld zijn. Daar staan nu naar schatting enkele honderden kermisexploitanten en hun families. Ze dragen shirts met "anderhalve meter van de afgrond" erop om aandacht te vragen voor hun financiële situatie in de coronacrisis. "Het water staat ons aan de lippen", zegt een van de woordvoerders.