Man valt mensen aan op school in Slowakije, een dode

Op een school in de Slowaakse gemeente Vrútky, in het noorden van het land, heeft een gewapende man iemand om het leven gebracht. De dader is volgens de politie een 22-jarige man.

Twee volwassenen en twee kinderen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De dader is door de politie gedood en volgens de politie is de situatie onder controle.

Slowaakse media melden dat de dader de directeur en de adjunct-directeur van de school aanviel. De adjunct-directeur zou zijn overleden.

Over het motief van de dader is nog niets bekend.