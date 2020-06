Sprinkhanenplagen houden aan, Pakistan maakt er kippenvoer van

De sprinkhanen die gebieden in Oost-Afrika, Pakistan en India al maanden teisteren, zijn nog altijd niet verdwenen. Doordat er de afgelopen tijd veel meer regen is gevallen dan normaal, planten de insecten zich 400 keer zo snel voort als normaal. Volgens correspondent Aletta André in Delhi wordt gevreesd dat de plagen nog maanden aanhouden, want komende tijd begint in India en Pakistan de moesson, het regenseizoen.

De sprinkhanen hebben in de getroffen landen al tienduizenden hectare landbouwgrond verwoest, waardoor veel boeren hun oogst verloren zagen gaan. Bestrijdingsmiddelen helpen niet voldoende, zegt André in het NOS Radio 1 Journaal. In Pakistan kijken ze daarom naar alternatieve oplossingen. Zo wil de Pakistaanse premier Khan inwoners stimuleren om zelf sprinkhanen te vangen en in te leveren.

Kippenvoer

In Punjab, de belangrijkste agrarische regio van het land, gebeurde dat al. "De bevolking kreeg omgerekend iets meer dan 10 eurocent per kilo ingeleverde sprinkhanen", vertelt André. Van de insecten werd kippenvoer gemaakt. "Het was een groot succes, er waren mensen die hun verloren inkomsten deels wisten te compenseren. Op een gegeven moment was het geldpotje zelfs leeg en moesten ze ermee stoppen."

Toch wil de Pakistaanse regering het initiatief nu dus in het hele land invoeren. "We moesten de boeren eerst leren hoe zij de sprinkhanen kunnen vangen", zegt een van de bedenkers. De makkelijkste manier blijkt: wachten tot het nacht wordt, want dan zitten de insecten opeengepakt en stil op struiken en bomen.

Voedseltekorten

De Pakistaanse regering heeft begin februari al de noodtoestand uitgeroepen vanwege de sprinkhanenplaag. De miljoenen insecten verslinden dagelijks zo'n 200 ton voedsel. Volgens de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, lijdt Pakistan 5 miljard dollar schade als een kwart van de gewassen beschadigd raakt.

Het land kampte al met voedseltekorten: ongeveer een vijfde van de bevolking is ondervoed. "En de coronacrisis is ook al slecht voor de economie", voegt correspondent André toe. "De sprinkhanenplaag komt daarbovenop. Het is echt een ramp."