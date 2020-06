De vergeten arrestatie van Tomy Holten opeens in de schijnwerpers

In Zwolle is vanavond stilgestaan bij de dood van Tomy Holten, die op 14 maart overleed in een cellencomplex in die stad. Dat gebeurde kort nadat de politie hem had aangehouden bij een supermarkt. Hij zou daar mensen hebben lastiggevallen.

Het overlijden van Holten kreeg toen weinig aandacht, totdat beelden van de arrestatie van George Floyd de wereld over gingen. Sindsdien staat zijn aanhouding vol in de schijnwerpers. De herdenking van vanavond in Zwolle is georganiseerd door Keti Koti Dialoog Tafels, een Zwolse organisatie die de dialoog wil aangaan over het slavernijverleden.