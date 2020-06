Tientallen Britse standbeelden op nominatie om verwijderd te worden

Die discussie ontvlamde afgelopen zondag, toen een woedende menigte in Bristol besloot om het standbeeld van voormalig parlementslid en slavenhandelaar Edward Colston omver te trekken en in de nabijgelegen haven in het water te gooien.

Ook in Londen gingen de autoriteiten direct over tot actie. Gisteravond werd in het stadsdeel Tower Hamlets het standbeeld van Robert Milligan verwijderd, nadat talloze inwoners over het standbeeld hadden geklaagd. Milligan was een vooraanstaand zakenman uit de 18e eeuw en tevens eigenaar van honderden slaven op een suikerplantage in Jamaica.

Beelden onderzocht

Burgemeester Sadiq Khan heeft deze week direct een commissie in het leven geroepen om standbeelden waarop kritiek is onder de loep te nemen. Londen is een van de meest diverse steden in de wereld, stelt hij, dat moet terug te zien zijn in de monumenten op openbare plekken in de hoofdstad. Ook 130 andere door Labour aangevoerde gemeenteraden doen onderzoek naar standbeelden.

Activisten hebben zelfs een website opgericht met de naam Topple the racists, waarop tientallen monumenten staan waar in hun ogen racisme aan kleeft.

Het is opvallend dat in Groot-Brittannië ineens nu dit debat tot actie leidt. Over veel standbeelden is al jaren discussie, maar veel gemeenteraden schoven dit vaak gevoelige onderwerp geregeld voor zich uit, of besloten een omstreden beeld toch te laten staan. De wereldwijde golf van anti-racismedemonstraties zette deze discussie weer vol in de schijnwerpers. En de actie van de demonstranten in Bristol was duidelijk de eerste dominosteen die viel.

Dit gebeurde er zondag in Bristol: