Groot openluchtbordeel Curaçao sluit na 71 jaar, maar voor hoelang?

Curaçao wist met deze gedoogconstructie prostitutie aanvankelijk redelijk onder controle te houden. Toch heeft er lange tijd een zweem van drugs- en vrouwenhandel rondom het openluchtbordeel gehangen en verplaatste de prostitutie zich de afgelopen jaren naar de stad. "Met de sluiting van Campo verplaatst de prostitutie zich nu helemaal naar de binnenstad", zegt Regales.

En dat kan, want door de komst van duizenden Venezolaanse vrouwen die zonder papieren hun land ontvluchten vanwege de armoede is het aanbod groot. De meeste werken als zogenaamd 'tragomeisje' in een snèk, de Papiamentstalige benaming voor de lokale bar.

"Tragomeisjes verdienen hun geld met het verkopen van drankjes aan de klant", zegt Marisella Flemming van Famia Plania. "Maar als een man meer wil, kan dat buiten wel geregeld worden."

Haar stichting voor Gezinsplanning neemt illegale Venezolaanse sekswerkers die om bescherming vragen onder haar 'medische' hoede. Via de Voedselbank krijgen zij voedselpakketten om te overleven.

Toekomst na corona?

"Er is geen werk meer en ook de mannelijke klanten zitten zonder inkomen", zegt Flemming. "Eten is nodig, uiteraard, maar ze hebben eigenlijk geld nodig om hun familie in Venezuela te ondersteunen. Die hebben het nog slechter."

Marlon Regales maakt zich geen zorgen over het voortbestaan van Campo. "Het is nu dicht vanwege faillissement, maar het businessmodel is sterk, zeker als er een casinovergunning wordt uitgegeven." Volgens de gewezen manager wachten investeerders tot de coronapandemie over is, om in het nieuwe normaal weer de mogelijkheid te creëren voor het oudste beroep.