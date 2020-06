Harde verwijten aan Halsema in debat over demonstratie op Dam

Burgemeester Halsema is in het raadsdebat over de antiracismedemonstratie op de Dam hard aangevallen door vier oppositiepartijen. Voorafgaand aan het debat kreeg ze steun van zo'n veertig demonstranten die zich buiten verzameld hadden. Het geluid was in de raadszaal hoorbaar.

VVD, Forum voor Democratie, CDA en de Partij van de Ouderen zeiden achter het doel van de demonstratie te staan, maar nemen het Halsema buitengewoon kwalijk dat ze niet ingreep toen bleek dat het voor de demonstranten niet mogelijk was om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, omdat de opkomst te groot was.

"Ik ben ten volle verantwoordelijk en betreur het dat dit heeft kunnen gebeuren", zei Halsema in een spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad. Ze begrijpt dat de raad er vragen over heeft, maar bestrijdt dat ze toen de Dam eenmaal vol stond, anders had kunnen handelen.

Zonder mondkapje

VVD-woordvoerder Poot sprak van geblunder, omdat het niet ingrijpen het draagvlak voor de coronamaatregelen zou hebben ondermijnd. Als "klap op de vuurpijl" kwam daar nog bij dat Halsema zelf zonder mondkapje op de Dam verscheen.

De andere drie partijen sloten zich daarbij aan. Ook verwijten ze Halsema dat de opkomst verkeerd is ingeschat. Er was op 250 tot 350 deelnemers gerekend, uiteindelijk zijn het er vermoedelijk meer dan vijfduizend geweest.

Halsema verdedigde zich door uit te leggen hoe het proces van informatievoorziening is verlopen. Dat is niet om de verantwoordelijkheid te ontlopen, zei ze, maar omdat het voor de waarheidsvinding belangrijk is om te weten hoe de besluitvorming tot stand is gekomen.

Twee onderzoeken

De burgemeester zei dat er twee onderzoeken worden ingesteld naar de gang van zaken: een van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de inwinning van informatie bij de politie over de te verwachten opkomst, en een van de burgemeesters van de veiligheidsregio's naar de besluitvorming in de justitiële driehoek onder leiding van Halsema.

Er zijn tot nu toe bij de GGD in Amsterdam nog geen coronagevallen bekend van mensen die besmet zijn geraakt tijdens het antiracismeprotest, maar de incubatietijd van maximaal 14 dagen is nog niet verstreken

Enkele oppositiepartijen in de Amsterdamse raad vinden dat Halsema moet opstappen. 70 procent van de Amsterdammers vinden dat niet nodig, bleek gisteren uit een peiling van Het Parool.