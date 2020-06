Nieuwe aanpak: helft minder verkeersovertredingen door diplomaten

Volgens minister Blok is dit beleid zowel inhoudelijk als financieel een succes. Niet alleen is het aantal overtredingen afgenomen van ruim 28.000 per jaar naar 15.500, inmiddels wordt het boetebedrag in bijna de helft van de gevallen ook daadwerkelijk betaald. Dat heeft in een jaar tijd ruim 432.000 euro voor de schatkist opgeleverd. Daar gaan de kosten voor het systeem nog wel vanaf, die bedroegen ruim 281.000 euro.

Bij echt ernstige overtredingen, zoals meer dan 30 kilometer per uur te hard rijden, wordt de minister direct geïnformeerd. Die kan dan meteen om opheffing van de diplomatieke immuniteit vragen, zodat de betrokkene strafrechtelijk vervolgd kan worden.