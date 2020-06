Werknemers Tata Steel IJmuiden staken om ontslagen te voorkomen

De werknemers van Tata Steel in IJmuiden hebben sinds 14.00 uur vanmiddag het werk bij de ertsvoorbereiding neergelegd. Dat betekent dat er voor de hoogovens, pelletfabriek en sinterfabriek geen grondstoffen meer beschikbaar zijn. Mogelijk vallen de fabrieken daardoor stil.

"Het is voor het eerst in 28 jaar dat er gestaakt wordt en ook nog eens op een cruciale plek in het bedrijf", zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis. "Dat laat wel zien hoeveel zorgen de mensen van Tata Steel Nederland zich maken."

Dat het werk neergelegd zou worden, was volgens de bond onvermijdelijk, nadat de directie van Tata Steel Nederland niet was ingegaan op de eisen van werknemers. De stakers willen onder andere de garantie dat er geen gedwongen ontslagen vallen en dat er geen banen verdwijnen.

India wil banen schrappen

Het rommelt al langer bij Tata Steel. De Indiase eigenaren willen in Europa duizenden banen schrappen. Vorige maand werd plotseling directievoorzitter van Tata Steel Nederland Theo Henrar ook de laan uitgestuurd. "Dat was voor heel veel medewerkers de druppel. Ze zijn het zat en willen zekerheid over het voortbestaan van Tata Steel in IJmuiden", zegt Berghuis. De bond zegt nog steeds geen goede uitleg over het vertrek van Henrar te hebben gekregen.