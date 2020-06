Wereldwijde coronatrends: voor het eerst in maanden weer meer doden

De eerste 'coronavrije landen' duiken op, maar op veel plaatsen in de wereld is de coronacrisis nog in volle gang. Waar Europa begin april de grootste brandhaard was en de VS die positie daarna overnam, is het virus nu vooral sterk in opmars in Midden- en Zuid-Amerika. In Iran wordt een tweede golf gevreesd.

Het aantal geconstateerde besmettingen wereldwijd is zelfs nog nooit zo hoog geweest als nu, waarschuwt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Nu vormen besmettingen niet de beste graadmeter van de ontwikkeling van de pandemie, omdat een groei daarin ook grotendeels verklaard kan worden door de beschikbaarheid van meer testen. Maar ook als je kijkt naar het aantal gerapporteerde doden, zie je dat er de afgelopen twee weken voor het eerst in maanden weer sprake was van een lichte stijging.