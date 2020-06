Tweede Kamer worstelt met toekomst van nertsenfokkerijen

Hoe moet het de komende jaren verder met de nertsenfokkerijen? Partijen in Tweede Kamer worstelen met deze vraag.

Dat de nu besmette bedrijven in verband met de volksgezondheid en het coronavirus moeten worden geruimd betwist geen enkel Kamerlid. Discussie is er wel over wat er daarna moet gebeuren.

Jaren geleden besloot de politiek al dat de bedrijven vanaf 2024 helemaal dicht moeten; tot die tijd geldt een overgangsregeling. Nertsen leven eigenlijk in het water, maar worden gehouden in kooien en enkel gefokt vanwege hun bont. De politiek vindt dat niet meer aanvaardbaar in verband met het dierenwelzijn.

Leeg blijven

Voor een aantal partijen staat nu vast dat de geruimde bedrijven niet meer opnieuw gevuld moeten worden met nieuwe dieren. "De kooien zijn nu leeg en de kooien moeten leeg blijven", aldus fractievoorzitter Ouwehand van de Partij voor de Dieren. "Dit is het goede moment om nu te stoppen", vindt ook PVV-Kamerlid Graus.

Ook andere partijen, waaronder GroenLinks, D66, en PvdA denken aan het eerder stilleggen van de bedrijven voor 2024. Ze willen van de minister horen hoeveel geld dat zou gaan kosten.

Voor VVD en CDA staat het uitkopen nog niet helemaal vast. Het vroegtijdig stoppen kan namelijk veel geld kosten. Volgens VVD-Kamerlid Lodders is het onontkoombaar dat er nu bedrijven geruimd worden, maar moet ook nagedacht worden over compensatie voor de getroffen bedrijven.

Stoppersregeling

Lodders wijst erop dat er "heel veel heftig leed" is bij nertsenfokkers en wil dat er een "fatsoenlijke regeling" tegenover staat. Ook regeringspartij ChristenUnie vindt dat er voor de geruimde bedrijven een "rechtvaardige stoppersregeling" moet komen. Ze wil dat minister Schouten hierover met de sector gaat overleggen.

Zo'n extra compensatie is coalitiegenoot D66 tegen het zere been. D66-kamerlid Groot ziet er niets in dat geld uitgetrokken zou worden om een sector te steunen die over een paar jaar toch moet stoppen. Hij denkt dat het gaat om een bedrag tussen de 200 en 300 miljoen euro. "Het is echt een dilemma. Het gaat om belastinggeld en dat kan je ook aan cultuur of natuur uitgeven."

Markt voor bont ingestort

Oppositiepartij SP vindt dat bij het uitkopen van de bedrijven heel nadrukkelijk rekening gehouden moet worden met de huidige marktsituatie en het ondernemersrisico. De markt voor bont is ingestort in veel landen, zoals China. "In de vergoeding moet meegewogen worden dat de sector structureel verliesgevend is", zegt SP-Kamerlid Futselaar.

De partijen hebben veel vragen en spreken daar nu over met de ministers de Jonge van Volksgezondheid en Schouten van Landbouw.