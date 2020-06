Rotterdam mocht protesten sint-intocht 2016 verbieden, oordeelt rechter

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft protesten in het centrum van Rotterdam tijdens de sinterklaasintocht van 2016 terecht verboden. Dat oordeelt de Raad van State in een zaak die Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet had aangespannen.

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, sluit zich nu aan bij een eerdere uitspraak van de rechtbank.

Aboutaleb verbood de protesten een dag voor de intocht. Hij vreesde een conflict tussen Kick Out Zwarte Piet, extreem-rechtse groeperingen en voetbalhooligans, en was bang voor de veiligheid van kinderen. Afriyie vond dat er sprake van een inbreuk op het demonstratierecht.

De anti-piet-betogers wilden in eerste instantie naar de landelijke intocht in Maassluis maar ze werden geweigerd door de gemeente, uit angst voor ongeregeldheden. Wel stelde de gemeente een andere locatie beschikbaar, maar daarvan werd geen gebruik gemaakt.

Ook in Rotterdam waren de demonstranten niet welkom. Volgens Aboutaleb was er te weinig politie beschikbaar vanwege de landelijke intocht in Maassluis.

Veel arrestaties

Een grote groep betogers ging echter alsnog naar Rotterdam. In die stad werden op drie locaties zo'n 200 tegenstanders van Zwarte Piet gearresteerd, omdat ze het demonstratieverbod hadden overtreden. Zo'n honderd betogers werden gearresteerd op de Heer Bokelweg, en twee andere groepen werden aangehouden in het centrum van de stad.

De rechtbank oordeelde eerder al dat Aboutaleb correct had gehandeld, maar tegen die uitspraak ging Afriyie in beroep. De Raad van State zegt nu dat dat beroep ongegrond is.