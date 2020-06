Evenementenbranche: aantal bezoekers per vierkante meter moet leidend zijn

De coronaregels voor evenementen moeten worden aangepast. Niet het aantal bezoekers moet leidend zijn, maar het aantal mensen per vierkante meter. Dat zeggen organisatoren uit de sport-, cultuur- en evenementenbranche.

Ze hebben een alliantie gevormd en praten vanmiddag in Den Haag met de ministers Van Rijn, Grapperhaus en Van Engelshoven en staatssecretaris Keijzer. "We zijn constructief in gesprek", zegt Ahoy-directeur Jansen.

Bijeenkomsten met hooguit 30 mensen zijn nu weer toegestaan. En vanaf 1 juli mogen bioscopen, restaurants, cafés en culturele instellingen weer 100 mensen ontvangen. Maar grote evenementen zijn nog tot zeker 1 september verboden.

Kijken naar wat mogelijk is

De organisatoren vinden dat dit beleid moet worden aangepast. Een groot voetbalstadion mag deze maand maximaal 30 mensen op de tribunes hebben, maar een kleine bioscoopzaal mag ook 30 bezoekers in de zaal ontvangen. Dat is vreemd, vindt de evenementenbranche.

Eerder zou het aantal mensen per vierkante meter volgens de organisatoren bepalend moeten zijn. Het kabinet zou veel meer moeten kijken naar wat mogelijk is. Maar de anderhalve meter moet natuurlijk wel in acht worden genomen, erkent de branche.

De organisatoren willen voor elk evenement in kaart brengen hoeveel mensen veilig kunnen worden ontvangen en hoe de bezoekers naar de locatie komen. "Als het openbaar vervoer nog steeds alleen maar voor noodzakelijke reizen mag worden gebruikt, is een nuance natuurlijk wel op z'n plaats", zegt Ahoy-directeur Jansen.

Bij de alliantie zijn enkele grote partijen aangesloten, waaronder Ahoy in Rotterdam, de KNVB, sportkoepel NOC*NSF, Mojo Concerts, en de Vereniging van Evenementenmakers.