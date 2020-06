DUO-gebouw Groningen opnieuw onderzocht om vreemde lucht

Het gebouw van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in de stad Groningen is vandaag opnieuw bezocht door de brandweer nadat er een vreemde lucht was geroken.

Gisteren gebeurde dat ook al, toen acht medewerkers van de Belastingdienst uit hetzelfde gebouw onwel waren geworden. Zij klaagden over duizeligheid en misselijkheid.

Vanochtend trok een medewerker opnieuw aan de bel. "Deze persoon is niet onwel geworden", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen RTV Noord. "Maar omdat er gisteren ook al een vreemde lucht werd geroken, hebben we gezegd dat ze kunnen bellen als er weer iets raars wordt geroken."

Net als gisteren zijn er geen afwijkingen in de luchtkwaliteit gevonden. "We hebben metingen verricht, maar er is niets bijzonders aangetroffen." Alle medewerkers konden daarna terug naar hun werkplek.