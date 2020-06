Vorige maand ontsnapte tbs'er aangehouden in Roermond

In de omgeving van Roermond is tbs'er Hendrik M. aangehouden. Hij ontsnapte vorige maand tijdens een onbegeleid verlof uit de tbs-kliniek in Assen.

De 44-jarige M. is in de nacht van maandag op dinsdag rond 00.45 uur aangehouden in de buurt van Roermond. Hij werd gecontroleerd omdat de auto waarin hij reed onverzekerd was. De man is daarop overgebracht naar een politiebureau in Roermond.

Eerdere ontsnappingen

M. werd in 2002 veroordeeld voor het urenlang verkrachten van een jonge vrouw en voor vermogensdelicten. Op zijn strafblad staan verkrachtingen, geweldsdelicten en inbraken.

De tbs'er, die uit Geleen komt, ontsnapte op 8 mei toen hij boodschappen ging doen. Hij mocht op onbegeleid verlof omdat hij tbs had met voorwaardelijke beëindiging. Daartoe kan worden besloten als de kans op recidive klein wordt geacht. M. zat in de laatste fase van zijn behandeling en werd niet meer aangemerkt als gewelddadig.

Hij wist al twee keer eerder te ontsnappen: in 2006 maakte hij zich uit de voeten bij een begeleid bezoek aan het graf van zijn opa. Tien jaar later beroofde en mishandelde hij na zijn ontsnapping een 78-jarige man in Den Bosch. Enkele dagen daarna werd hij in België aangehouden.

Volgens het OM heeft de man zich tijdens zijn laatste 'onttrekking' voor zover bekend niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten, anders dan het rijden in een onverzekerde auto.