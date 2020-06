OESO: koorddansen naar herstel van economie na 'rampzalige recessie'

Het coronavirus heeft de ergste economische en gezondheidscrisis opgeleverd sinds de Tweede Wereldoorlog. Tegen eind volgend jaar zal het economische verlies groter zijn dan elke andere recessie in de afgelopen honderd jaar.

De pandemie gaat ten koste van gezondheid, welzijn en banen en veroorzaakt een enorme onzekerheid. De economische impact is overal rampzalig en zal langdurig gevolgen hebben voor mensen, bedrijven en overheden. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), in het juni-rapport over de economische verwachtingen.

In tal van landen is de economische activiteit met 20 tot 30 procent ingestort. Grenzen zijn dicht en de handel is stilgevallen. De Nederlandse economie zal naar verwachting dit jaar met 8 procent krimpen, bij een nieuwe uitbraak zelfs met 10 procent. In maart, in het begin van de crisis, raamde de Oeso de krimp nog op 2 procent voor elke maand lockdown.

Omdat het twee kanten op kan gaan, heeft de OESO twee scenario's. Het eerste is dat van het virus 'onder controle maar blijvend aanwezig', het tweede is de mogelijkheid van een tweede uitbraak later dit jaar. In beide scenario's keert de economie voorlopig niet terug naar het niveau van voor de coronacrisis.

Van globalisering naar fragmentatie

De globalisering van de economie, de "grote integratie", is omgeslagen in "grote fragmentatie". De grenzen zijn en blijven vaak dicht, opkomende economieën worden extra zwaar getroffen, en de ongelijkheid tussen mensen met of zonder werk, hoogopgeleiden en laagopgeleiden, groeit.

Volgens OESO-hoofdeconoom Laurence Boone is het na de lockdown "koorddansen naar herstel". De overheidssteun aan bedrijven, banen en lonen kan niet lang volgehouden worden en moet meer gericht worden op ondersteuning in de overgang naar nieuwe en robuuste bedrijvigheid en de omscholing van werknemers.

Om het herstel op stoom te brengen is meer vertrouwen en wereldwijde samenwerking nodig. Onzekerheid en werkloosheid drukken de consumptie, en handelsconflicten vergroten de onzekerheid. De gezamenlijke aanpak voor de ontwikkeling van een vaccin en medicijn is een sleutel voor een economische ommekeer, stelt de OESO.