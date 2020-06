Rijkswaterstaat wil oude Lekbrug bij Vianen slopen, maar één man blijft zich verzetten

Al jaren wordt gepraat over het slopen van de oude Lekbrug bij Vianen. Als het aan Rijkswaterstaat ligt verdwijnt de boogbrug volgend jaar. Maar één man weigert zich hier bij neer te leggen en blijft strijden voor het behoud van de brug.

Wim van Sijl van de Stichting Behoud Boogbrug wil dat de gemeenten Nieuwegein en Vijfheerenlanden er een monument van maken. Hij is groot fan van de brug over de Lek, die in 1936 werd gebouwd. "Het is de eerste brug ter wereld die helemaal uit stalen platen geconstrueerd is", zegt hij tegen RTV Utrecht.

De brug was tientallen jaren onderdeel van de A2, maar is sinds 2004 afgesloten voor alle verkeer, dat sindsdien over de naastgelegen Jan Blankenbrug gaat. Rijkswaterstaat heeft het geld niet om de oude brug te onderhouden en wil ervan af.

Tientallen pogingen

Van Sijl heeft de afgelopen jaren tientallen voorstellen gedaan om de boogbrug te behouden. Zo opperde hij er een fietsbrug of ecoduct van te maken en vroeg hij de toenmalige gemeente Vianen tien jaar geleden ook al eens om er een monument van te maken. Tevergeefs. "Maar er is nu een nieuwe gemeente, Vijfheerenlanden. Met een nieuw erfgoedbeleid en dus ook een nieuwe kijk op deze kwestie", zegt hij hoopvol.

Daarnaast heeft hij onlangs ook bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeklopt om de boogbrug aan te merken als erfgoedkunst.