Schipholpersoneel voert actie voor veiligheid in coronatijd

Beveiligers, bagagemedewerkers en passagiersbegeleiders die op Schiphol werken voeren vanavond actie op een van de parkeerplaatsen bij de luchthaven. Zij voelen zich niet veilig op de hun werkplek. De actievoerders klagen over onder meer te weinig mondkapjes, werkplekken die niet schoon genoeg zijn en gebrek aan goede handreinigingsmiddelen voor bezoekers van de luchthaven.

"Ik wil ook weer gezond naar huis kunnen na mijn dienst", zegt beveiliger Silvia Teters. Zij spreekt vanavond haar collega's toe op de drive-in demonstratie waar zo'n honderd auto's met personeelsleden naar toe zijn gekomen. Zij vertegenwoordigen de werknemers van de verschillende beroepen op Schiphol, zegt Teters.

Net als veel andere werknemers op Schiphol werkt Teters voor een onderaannemer van Schiphol, maar ze ziet Schiphol als de eindverantwoordelijke voor een veilige omgeving op de luchthaven. Teters: "We krijgen maar twee mondkapjes per dag, terwijl we die eigenlijk moeten vervangen na iedere bezoeker die we hebben gefouilleerd. Sommige bezoekers willen zich niet laten fouilleren als ze horen dat we een kapje al de halve dag gedragen hebben."

Marianne Altenaar herkent het gebrek aan mondkapjes. Zij begeleidt op Schiphol mensen met een beperking en ouderen van en naar het vliegtuig. Vooral nu er weer meer gevlogen gaat worden vreest zij voor de veiligheid op het werk. "Als de mondkapjes kapot gaan moet ik aan een leidinggevende vragen of ik er meer dan twee kan krijgen. Dat kan wel een half uur duren. Die tijd heb ik niet als ik een invalide man met een dwarslaesie uit een vliegtuig moet halen", zegt Altenaar. "Mensen hoesten en blaffen soms letterlijk in ons gezicht. Het kan niet zo zijn dat Schiphol verlangt dat 60.000 medewerkers deze risico's lopen."

Meldpunt

Vakbond FNV is een meldpunt begonnen waar Schipholpersoneel verhalen, foto's en video's kan delen. "Dat stelt ons in staat onze klachten en eisen nog beter te onderbouwen. Schiphol moet inzien dat ze hun eigen mensen keer op keer met mooie woorden in de kou laten staan", zegt campagneleider Joost van Doesburg.

Daarnaast vraagt de vakbond met de actie ook aandacht voor de baanonzekerheid op de luchthaven. "Op Schiphol werken heel veel mensen op tijdelijke, flexibele en daarmee onzekere contracten. Dat geeft altijd al zorgen over de inkomsten voor de toekomst", zegt Van Doesburg. "Die zorgen worden groter nu in coronatijd mensen met tijdelijke contracten er het eerste uitvliegen."

Meer mondkapjes

Schiphol is verbaasd over de actie. "Wij vinden het ook heel belangrijk dat het personeel op Schiphol veilig kan werken", zegt een woordvoerder van de luchthaven. "We hebben 7 miljoen mondkapjes besteld, spatschermen geplaatst, een aangepaste fouilleermethode ingevoerd en looplijnen voor bezoekers aangelegd."

Daarnaast zegt Schiphol al langer in gesprek te zijn met de vakbonden. "We hebben het idee dat die gesprekken constructief zijn. De acties van vanavond bevreemden ons dan ook." De woordvoerder zegt dat er al meer schoonmakers zijn ingezet om de werkplekken van het Schipholpersoneel schoon te houden. "De klachten over de mondkapjes hadden ons nog niet bereikt. In het begin was er schaarste en daarom konden beveiligers maar twee mondkapjes per persoon krijgen. Maar als dat niet genoeg is kunnen we er meer verstrekken."

Onderzoek van de inspectie

Intussen loopt er ook een onderzoek van de Inspectie SZW naar de werkomstandigheden op Schiphol. "Wij zijn twee weken geleden voor dat onderzoek op Schiphol op bezoek geweest", zegt een woordvoerder van de inspectie. "We hadden het vermoeden dat er mogelijke risico's waren voor de werknemers. We zijn nu nader aan het onderzoeken of Schiphol het personeel voldoende bescherming biedt."

Schiphol zegt er nog steeds op te vertrouwen dat de genomen maatregelen goed zijn. "Maar als er aanbevelingen van de inspectie komen, zijn die natuurlijk welkom."