Ook in de Achterhoek gebruik oppervlaktewater verboden

De regen van de afgelopen dagen was bij lange na niet genoeg om de droogte in het oosten van het land te verhelpen. Daarom verbiedt waterschap Rijn en IJssel vanaf morgen het gebruik van water uit de Oude IJssel en uit sloten, beken en vijvers in de Achterhoek, het zuiden van Overijssel en ten zuidoosten van de Veluwe.

Rond twee natuurgebieden bij Doetinchem en Borculo geldt bovendien een verbod op het oppompen van grondwater.

De waterkwaliteit gaat snel achteruit. De droogte heeft eerder en sneller toegeslagen dan in voorgaande jaren. Er is een groot neerslagtekort in combinatie met een zeer lage waterstand in de rivieren. Bovendien stond het grondwaterpeil aan het begin van het sproeiseizoen heel laag doordat het in 2019 en 2018 ook al zeer droog was.

Het onttrekkingsverbod moet problemen met ongedierte en bacteriën zoveel mogelijk beperken. Ook hoopt het waterschap massale vissterfte en onherstelbare natuurschade te voorkomen. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd.

'Samen aanpakken'

Rijn en IJssel controleert veelvuldig en treedt streng op tegen overtreders van de verboden. Dijkgraaf Hein Pieper benadrukt dat iedereen zuinig moet zijn met alle soorten water, naast drinkwater dus ook grondwater en water uit sloten en plassen.

"Laten we de regen die er valt zoveel mogelijk in de grond brengen. Bijvoorbeeld door regentonnen te gebruiken en tegels te vervangen door planten. Denk ook na voordat je je privézwembad vult met drinkwater. We moeten dit samen aanpakken", zegt hij tegen Omroep Gelderland.

In grote delen van Brabant, Limburg, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug geldt al langer een verbod op het gebruik van oppervlaktewater.