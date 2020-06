Kabinet onderzoekt mensenhandel, niet speciaal groep verdwenen Nigerianen

Staatssecretaris Broekers-Knol laat onderzoek doen naar asielzoekers die uit Nederlandse opvangcentra verdwijnen en slachtoffer worden van mensensmokkel. Het gaat om een onderzoek naar het fenomeen, en niet specifiek naar zo'n duizend verdwenen Nigerianen.

Het VPRO-programma Argos en NRC Handelsblad meldden afgelopen vrijdag dat veel erop wijst dat deze Nigerianen in de handen van mensenhandelaars zijn gevallen. Onder hen zouden veel zwangere vrouwen zijn. Er zou mogelijk sprake zijn van handel in hun baby's.

Broekers-Knol zei in het Vragenuur in de Tweede Kamer dat ze de berichtgeving heel zorgelijk vindt, maar dat het probleem lastig is aan te pakken. Ze wijst erop dat mensen die in Nederland in de opvang belanden, niet zijn opgesloten en dus in principe ook kunnen vertrekken als zij dat willen.

'Hartverscheurend'

Wel is er volgens haar van alles gedaan om het probleem onder controle te krijgen. Zo is er beschermde opvang voor minderjarige asielzoekers en krijgen mensen die in de opvang werken, trainingen om signalen van mensenhandel te herkennen. Die signalen worden dan doorgegeven aan het Expertisedetrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM), dat de opsporingsdiensten ondersteunt.

PvdA-Kamerlid Kuiken noemde het hartverscheurend en teleurstellend dat de staatssecretaris niet specifiek iets wil doen voor zwangere Nigeriaanse vrouwen die zich bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) melden. Een algemeen onderzoek schiet volgens haar zijn doel voorbij.

GroenLinks-Kamerlid Van Ojik zei dat kennelijk alles wat er tot toe nu toe is ondernemen om het probleem van mensenhandel aan te pakken, heeft gefaald. Daarop zei de staatssecretaris dat ze niet weet hoe groot het probleem zou zijn als er geen maatregelen waren genomen. "Er wordt echt een hoop aan gedaan", verzekerde ze.

Zo voert Nederland gesprekken met Nigeria over de aanpak van netwerken die mensen naar Nederland brengen. Maar het is volgens haar een hardnekkig probleem. "Ik zou zo graag zeggen dat ik het op kon lossen, maar het is niet zo makkelijk."