Man bijt politieagent in been bij aanhouding

Een politieagent is gisteravond bij 's-Heer Arendskerke in Zeeland door een man in zijn been gebeten. De politie zocht de man, omdat er meldingen waren binnengekomen dat hij langs het spoor liep.

Bij zijn aanhouding verzette de man zich en beet hij de agent, meldt Omroep Zeeland. De man is na zijn aanhouding naar een politiecel gebracht. Volgens de politie bleef hij zich daarbij misdragen.

De agent heeft aangifte gedaan tegen de man.