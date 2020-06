Koeien uit brandende veewagen gehaald op A50

Op de A50 bij Heteren in Gelderland is vanochtend een veewagen in brand gevlogen.

De chauffeur vervoerde zeker elf koeien, meldt Omroep Gelderland. De dieren konden op tijd in veiligheid worden gebracht en stonden een tijdje op de snelweg.

De A50 werd enige tijd in beide richtingen afgesloten. Hoe de veewagen in brand kon vliegen is niet bekend.