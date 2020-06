Wekdienst 9/6: Begrafenis George Floyd • Historische zeilschepen liggen voor Pampus

Moet je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In de Amerikaanse stad Houston wordt George Floyd begraven, de man die op 25 mei in Minneapolis tijdens een arrestatie werd gedood door de politie. Floyd groeide op in Houston.

Het is de tweede zittingsdag in het proces tegen de MH17-verdachten sinds de schorsing in maart. Het Openbaar Ministerie zal in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol schetsen waarom een aanval met een Buk-raket de meest waarschijnlijke oorzaak is van het neerstorten van het vliegtuig, en hoe het rechercheonderzoek naar de vier verdachten heeft geleid.

Met een manifestatie op het water willen eigenaren van historische zeilschepen aandacht vragen voor de financiële moeilijkheden waarin zij door de coronacrisis verkeren. 175 charterschepen gaan letterlijk voor Pampus liggen. De schippers willen dat er een noodfonds voor de branche komt, en dat er specifieke maatregelen komen voor het verblijf van groepen op schepen.

Kermisexploitanten blijven op het droge, maar ook zij vragen vandaag aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis. Op het Binnenhof overhandigen vijftig kermisvrouwen een open brief ter ondersteuning van een motie van Kamerlid Wybren van Haga. Die motie pleit voor een opening van kermissen vóór 1 september.

Wat heb je vannacht gemist?

De Amsterdamse burgemeester Halsema wil dat er een extern onderzoek komt naar het optreden van de gemeente en de politie rond het protest op de Dam vorige week. Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. Morgen staat er een spoeddebat van de Amsterdamse raad over de kwestie op het programma.

Halsema schrijft in de brief nogmaals dat zij en de politie niet wisten dat er zoveel mensen op de demonstratie tegen de dood van George Floyd af zouden komen. Door de drukte was het voor de betogers onmogelijk om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Dat leidde tot verontwaardiging.