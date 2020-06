'Protestantse gemeenten hebben samen een miljard euro in kas'

Alle protestantse gemeenten in Nederland hebben samen zeker een miljard euro aan vermogen in kas. Het gaat om geld dat 'over' is en dat de parochies niet nodig hebben om voort te kunnen bestaan, schrijven het Nederlands Dagblad en Trouw.

Uit een schatting van een speciale commissie binnen Protestantse Kerk Nederland gaat het om zo'n 600 miljoen euro aan kerkrentmeesterlijk vermogen en 400 miljoen euro diaconaal vermogen. Ook zouden de 1500 lokale protestantse gemeenten nog meer geld beschikbaar hebben dat ze niet nodig hebben.

De schatting is gedaan op basis van de situatie van eind 2018 en op de gegevens van iets meer dan de helft van de protestantse parochies. Volgens de Commissie Werkzaam Vermogen is dat voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de vermogenspositie van de lokale gemeenten.

De speciale werkgroep vindt dat een parochie er niet op gericht moet zijn om zijn vermogen in stand te houden. Het geld dat ze niet nodig hebben zou "met beleid en verstand" gestoken moeten worden in activiteiten van de kerk en de samenleving.