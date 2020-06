Bonnie Pointer (69) van The Pointer Sisters overleden

Bonnie Pointer, een van de vier oorspronkelijke Pointer Sisters, is op 69-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar zus Anita gemeld aan entertainmentsite TMZ. Over de doodsoorzaak is niets bekend.

De vier zussen Ruth, Anita, Bonnie en June begonnen hun zangcarrière in de jaren zestig in de kerk van hun vader. Begin jaren 70 scoorden ze hun eerste hits als The Pointer Sisters, met nummers als Yes we can can en How long (Betcha got a chick on the side).

Bonnie nam in 1978 afscheid van de groep en ging solo verder. Ze tekende bij platenlabel Motown, waar ze nog twee albums uitbracht. Na een ruzie met de uitgeverij verdween ze van het grote podium. De andere Pointer Sisters gingen verder als trio en scoorden hits als Fire en Jump (for my love).

Bonnie Pointer is de tweede zus die overlijdt. June stierf in 2006.