Wake voor George Floyd: met mondkapjes en afstand langs goudgekleurde kist

In Houston is een wake gaande voor George Floyd, die twee weken geleden om het leven kwam nadat een politieagent bijna 9 minuten een knie in zijn nek had gehouden.

Er staan honderden mensen, velen met mondkapjes, in de rij voor de Fountain of Praise-kerk, waar de goudgekleurde kist met Floyd erin staat opgesteld.

"Ze mogen maximaal tien minuten naar binnen", zegt correspondent Marieke de Vries, die vlak bij de kerk staat. Floyd bracht het grootste deel van zijn leven door in Houston.

"Heel heftig om hem daar te zien liggen", vond deze vrouw: