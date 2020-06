Dienstauto's ministeries rijden ook wel eens te hard

Chauffeurs die met de dienstauto ministers, staatssecretarissen en hoge ambtenaren vervoeren, rijden regelmatig te hard. Dat blijkt uit een overzicht van de boetes die de afgelopen vier jaar zijn opgelegd aan chauffeurs van zeven ministeries. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft het overzicht openbaar gemaakt na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

De chauffeurs maakten in de periode 2016-2020 in totaal 123 overtredingen, goed voor 6930 euro aan boetes. In verreweg de meeste gevallen ging het om te hard rijden. De hoogste boete was voor een chauffeur van het ministerie van Financiën; die reed in oktober 2017 165 kilometer per uur op een weg waar 120 het maximum was. Boetes van voor 2016 zijn niet meer terug te vinden, zegt de minister.

'In opdracht van de dienst'

De boete komt in principe altijd voor rekening van de chauffeur, tenzij hem of haar geen verwijt kan worden gemaakt. Maar volgens Ollongren gebeurt het "slechts bij hoge uitzondering" dat het ministerie de boete betaalt. Heel soms wordt een verkeersovertreding gemaakt 'in opdracht van de dienst', bijvoorbeeld als het sprake is van veiligheidsrisico's of een zwaarwegend dienstbelang.

Uit het overzicht wordt niet duidelijk wie er werd vervoerd toen er een overtreding werd gemaakt. De lijst betreft alleen de ministeries van Onderwijs, Financiën, Justitie, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Landbouw. De boetes van de andere vijf ministeries worden later openbaar gemaakt.