Journalistieke Tegel naar NOS en NRC voor onderzoek Hawija

De Journalistieke prijs De Tegel in de categorie Nieuws is uitgereikt aan journalisten van de NOS en NRC voor hun onthulling dat bij een Nederlandse luchtaanval op een bommenfabriek van IS in Hawija in Irak zeker zeventig burgerdoden vielen.

"Het onderzoek is zeer zorgvuldig gedaan en heeft grote maatschappelijke relevantie. Hun vasthoudendheid is absoluut te roemen", aldus de jury over Ben Meindertsma en Lex Runderkamp (NOS) en Kees Versteegh en Jannie Schipper (NRC).

Een week voor het bombardement in 2015 meldde de CIA dat er nevenschade zou kunnen ontstaan omdat er een woonwijk vlakbij lag. Het aantal burgerslachtoffers werd vlak van tevoren toch ingeschat op 0, waarna groen licht werd gegeven en Nederlandse F-16-piloten meerdere bommen op de fabriek gooiden.

Aandringen

Minister Bijleveld van Defensie moest zich vier keer over de kwestie verantwoorden. De Tweede Kamer vond dat ze onvoldoende haar best had gedaan om informatie boven tafel te krijgen als de Kamer daarom vroeg. Ze had meer moeten aandringen bij de VS, dat de leiding had in Irak.

De Tegel is de belangrijkste prijs voor journalistiek in Nederland. Sinds 2007 worden er Tegels uitgereikt. Eerder deze week werden al de prijzen toegekend in de categorieën Onderzoek en Achtergrond.