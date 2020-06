Kermisexploitanten willen aan de slag: 'Wij zijn niet meer te houden'

Kermisexploitanten willen zo snel mogelijk weer aan de slag. De branche voert daarom deze week actie om het kabinet ervan te overtuigen dat attracties veilig kunnen draaien met 1,5 meter afstand. Sinds de invoering van de coronamaatregelen zijn alle kermissen afgelast.

"We zijn niet meer te houden. Een jaar wachten gaat niet, er moet wat gebeuren", zegt kermisexploitant Frank Vale uit Bergen op Zoom tegen Omroep Brabant.

Zijn collega Jan Vermolen uit Den Haag is de wanhoop nabij. "Dit kan niet langer. De onrust en de paniek onder kermisexploitanten zijn zeer groot. Zo komt er een einde aan 1200 jaar kermis. Het is een catastrofe."

'Pas open als er een vaccin is'

Zoals het er nu voor staat mogen er tot 1 september geen kermissen worden georganiseerd. "Maar de minister zegt dat evenementen en kermissen pas weer mogen als er een vaccin is. Dat kan nog wel een jaar duren, dus die datum van 1 september is helemaal niet duidelijk. Er worden nu ook al kermissen afgezegd die in september en oktober op de planning staan", zegt Vale.

Jan Vermolen zegt tegen Omroep West het idee te hebben dat kermisexploitanten worden gepiepeld. "De hulp van de overheid is bij ons niet rendabel. Een extra hulppakket zit er niet aan te komen. Waar moeten wij heen? Alles naar het oud ijzer brengen? Het is hopeloos."

In een recent rapport over de gevolgen van de coronacrisis gaf 60 procent van de kermisondernemers aan op korte termijn ernstige liquiditeitsproblemen te verwachten. Extra zuur is dat het dit jaar een prachtige lente was met veel zon en weinig regen. "Het is nog nooit zo'n mooi voorjaar geweest," aldus Vermolen. "We hadden in maart al opgebouwd, maar we hebben alles weer moeten afbreken. En alle kosten lopen door."