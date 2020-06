Justitie VS wil Andrew horen, prins ontkent dat hij niet meewerkt

De Amerikaanse justitie heeft een verzoek neergelegd bij de Britse autoriteiten om prins Andrew te horen over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Dat melden onder meer The Sun en de BBC in Engeland en Amerikaanse media. Justitie zou nog altijd ontevreden zijn over de medewerking van Andrew (60) en hem op deze manier willen dwingen opening van zaken te geven.

Het verzoek, een zogeheten Mutual Legal Assistance, is neergelegd bij het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo'n MLA is conform een afspraak tussen de landen om samen te werken in juridische of strafrechtelijke zaken. De Amerikaanse justitie wil er niets over zeggen.

Vanmiddag reageerden de advocaten van Andrew op de berichtgeving. In een verklaring staat dat Andrew dit jaar tot drie keer toe zijn hulp heeft aangeboden bij het Epstein-onderzoek. Mogelijk is de Amerikaanse justitie meer uit op publiciteit dan op het aannemen van die hulp, aldus Andrews raadslieden.

Epstein werd vorig jaar opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Hij werd later dood gevonden in zijn cel, hij zou zelfmoord hebben gepleegd. Prins Andrew was een vriend van Epstein en is ook in verband gebracht met het misbruik: de Amerikaanse Virginia Giuffre zegt dat ze meerdere keren gedwongen seks had met Andrew, ook toen ze pas 17 was. De prins heeft dat ontkend.

Vorig jaar vroeg de vrouw de Britten haar te steunen. Over de ontkenning van Andrew zei ze: "Er is maar één van ons die de waarheid vertelt, en ik weet dat ik dat ben."