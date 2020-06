Podcast De Dag: Bolsonaro wankelt te midden van straatprotesten Brazilië

President Bolsonaro heeft Brazilië in de anderhalf jaar dat hij aan de macht is tot op het bot verdeeld. Terwijl het aantal coronadoden dagelijks met grote aantallen toeneemt, zwellen de protesten aan. Niet alleen omdat hij het virus bagatelliseert, er wordt ook gedemonstreerd voor democratie en tegen racisme. Voor het tweede weekend op rij gingen duizenden mensen de straat op, ook al was aangekondigd dat er hard ingegrepen kon worden en ordetroepen klaarstonden.

In podcast De Dag zet Kees Koonings, hoogleraar Brazilië-studies aan de Universiteit van Amsterdam, uiteen wat de toenemende woede in Brazilië betekent voor de positie van Bolsonaro. En hoe explosief de situaties is, nu extreemrechtse groeperingen zich door de president gesterkt voelen om ook van zich te laten horen.