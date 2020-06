Duitser opgepakt voor beramen van aanslag op moslims

De Duitse justitie verdenkt een 21-jarige man uit Hildesheim van het dreigen met een aanslag waarbij doden zouden vallen. In een chatbericht op internet verwees hij naar de rechts-extremistische dader van de aanslag in Christchurch in Nieuw-Zeeland. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Hij was volgens het OM van plan moslims te doden. In zijn woning zijn wapens gevonden. Ook vond de politie databestanden met rechts-radicale inhoud. Uit de verklaringen die de man tot nu toe heeft afgelegd, blijkt dat hij al langere tijd met het plan rondliep om een aanslag te plegen. Daarmee wilde hij internationale media-aandacht krijgen.

Chatten

De politie kwam de man op het spoor dankzij iemand met wie hij aan het chatten was. Die had de indruk dat de man serieus bezig was een aanslag voor te bereiden en informeerde de politie. Hij zou al op 30 mei zijn gearresteerd en op basis van zijn geestelijke gezondheid eerst naar een kliniek zijn gebracht voor onderzoek. Volgens de politie vormde hij een "extreem risico".

In het kader van het onderzoek wil justitie niet zeggen wat voor wapens de man in huis had, maar er wordt van uit gegaan dat ze bedoeld waren om een aanslag mee te plegen.

De man wordt verdacht van het verstoren van de openbare orde, het dreigen met strafbare feiten, het kopen van wapens en vermoedelijke financiering van terrorisme.

Bij de aanvallen in twee moskeeën in Christchurch opende een terrorist vorig jaar maart het vuur op bezoekers. Daarbij kwamen 51 mensen om het leven.