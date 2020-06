MH17-proces na kleine drie maanden weer hervat

Nadat het enkele maanden had stilgelegen, is vanochtend bij de rechtbank op Schiphol het MH17-proces verder gegaan. In maart werd het uitgesteld om de verdediging in staat te stellen zich in het dossier in te lezen. De rechtbank wees er toen op dat het Openbaar Ministerie "een enorme voorsprong" had qua dossierkennis. Het dossier beslaat inmiddels zo'n 41.000 pagina's.

Vanwege het coronavirus zijn er in de rechtszaal maatregelen genomen. De rechters, griffiers en officieren van justitie in de zaal zijn individueel gescheiden met plastic schotten tussen hen in.

Het is nu bij de rechtbank een stuk rustiger dan in maart, zegt verslaggever Remco Andringa. In het perscentrum, met werkplekken voor honderden journalisten, mogen maximaal dertig mensen naar binnen. "Ook in de zittingszaal is het aantal plaatsen zeer beperkt. Een klein groepje nabestaanden mag de zaak op Schiphol bijwonen op de voor hen vrijgehouden publieke tribune. Verder is het proces helemaal online te volgen."

Vandaag komen alle partijen aan het woord: de rechtbank, de verdediging, de advocaten van de nabestaanden en het Openbaar Ministerie. Het OM zal de stand van het onderzoek naar de vliegtuigcrash schetsen, iets dat naar verwachting een paar dagen in beslag neemt.

Advocaten verwachten verdere vertraging

De advocaten van een van de vier verdachten, de Rus Oleg Poelatov, zeiden in de aanloop naar vandaag al dat de coronamaatregelen hun voorbereidingen in de weg hebben gestaan. "Iedereen wil natuurlijk dat dit proces zo snel mogelijk zijn beloop krijgt, dat willen wij ook, maar we moeten nu helaas concluderen dat dat absoluut niet mogelijk is en dat dat toch tot veel vertraging zal gaan leiden", zei advocaat Boudewijn van Eijck tegen Nieuwsuur.

Van Eijck en zijn collega Sabine ten Doesschate konden de afgelopen maanden vanwege reisbeperkingen niet naar Rusland om hun cliënt te spreken. Ook willen ze naar andere landen reizen om andere adviseurs te spreken. Ze wijzen erop dat het een zaak is "met internationale eigenschappen". De advocaten vinden het niet nodig om het proces aan te houden, maar benadrukken wel dat ze "beperkt waren in onze mogelijkheden en nog steeds beperkt" zijn.

Anoniem

De kans dat Poelatov, destijds plaatsvervangend hoofd van de inlichtingendienst van de rebellenrepubliek Donetsk, zelf naar Nederland komt lijkt erg klein. Rusland zal daar niet aan meewerken, ook omdat er nog een apart proces tegen Rusland loopt.

Los van wat de verdediging de komende dagen te berde zal brengen, zal het OM voort willen maken. Justitie zal een toelichting geven op de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan naar bijvoorbeeld foto's, video's en satellietbeelden.

Poelatovs advocaten hebben nog weinig losgelaten over wat ze de komende weken allemaal naar voren brengen. Wel maakten ze vorige maand bezwaar tegen het anoniem optreden van een aantal getuigen, die volgens het OM "aanzienlijke risico's" lopen.