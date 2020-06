Ook in Virginia agent verdacht van mishandeling zwarte man

Het hoofd van het lokale politiekorps heeft gezegd dat "dergelijk gedrag absoluut niet getolereerd wordt". Hij voegde toe dat de video "het vertrouwen van de samenleving in de politie ernstig schaadt".

Het slachtoffer werd na de aanval in het ziekenhuis behandeld en is daar inmiddels uit ontslagen.

Demonstraties

In de VS wordt al bijna twee weken gedemonstreerd tegen politiegeweld en racisme. Directe aanleiding voor de demonstraties was de dood van George Floyd, een zwarte man die in Minneapolis door politiegeweld om het leven kwam. De agent in kwestie wordt verdacht van doodslag. Er is nog geen uitspraak gedaan in de zaak.