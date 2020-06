Quarantaineplicht Verenigd Koninkrijk van kracht

Iedereen die naar het Verenigd Koninkrijk reist, moet vanaf vandaag na aankomst verplicht eerst twee weken in quarantaine. Met de maatregel moet volgens minister Patel (Binnenlandse Zaken) een tweede coronagolf worden voorkomen.

De quarantaineplicht geldt ook voor de Britten zelf als zij in het buitenland zijn geweest. Elke burger die naar het land reist met vliegtuig, boot of trein moet bij aankomst een adres hebben opgeven waar hij of zij vervolgens in zelfisolatie gaat.

Dat kan voor vertrek via een online formulier. Eenmaal in het land kan om een bewijs van invulling worden gevraagd. Wie geen adres heeft opgegeven, kan worden teruggestuurd. Wie nog geen adres heeft, kan een accommodatie via de Britse overheid krijgen. Die moet wel uit eigen zak betaald worden.

Boete van 1100 euro

Gedurende de zelfisolatie mogen mensen onder meer geen gebruik maken van het ov, niet naar het werk of school en moeten ze openbare ruimten zoals parken mijden.

Vanaf half juni controleert de overheid of bezoekers op de plek zijn die ze hebben opgegeven. Wie zich niet aan de quarantaineregels houdt, riskeert een boete die kan oplopen tot ruim 1100 euro.

De quarantaineverplichting geldt niet voor zorgmedewerkers die voor coronabestrijding worden ingezet, transportmedewerkers, seizoensarbeiders in de landbouw, zoals fruitplukkers, en burgers die vanuit Ierland of de Kanaaleilanden naar het VK komen.

Boze luchtvaartmaatschappijen

Er kwam flinke kritiek vanuit Britse luchtvaartmaatschappijen op de quarantaineplicht, die de maatregel omschreven als "zo ongeveer het slechtste" wat de regering kon doen om de economie weer op gang te helpen. De drie grootste maatschappijen (British Airways, Ryanair en EasyJet) hebben inmiddels de eerste juridische stappen gezet om het besluit aan te vechten.

Ryanair noemt de maatregel "ineffectief en nutteloos":