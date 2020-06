Joodse kinderen zoeken ouders (en andersom)

Andere Joodse kinderen wachten nog steeds in spanning af of ze hun vader of moeder ooit nog terug zullen zien. De 9-jarige Tom Dormits, sinds 1942 ondergedoken, eindigde zijn reis langs 35 onderduikadressen bij 'oom Gerrit' en 'tante Geetje' in Vroomshoop, waar hij nu nog steeds is.

Toms vader zat in het communistische verzet en pleegde in 1941 zelfmoord, toen hij in Rotterdam op het politiebureau zou worden verhoord. Van zijn moeder heeft hij voor het laatst iets gehoord in juni 1943, toen ze hem een briefkaart stuurde vanuit Kamp Westerbork. "Ze is een hele sterke vrouw, ze zat zwaar in het communistische verzet", zegt Tom trots over zijn moeder.

Weeskinderen

De kans is groot dat een deel van de Joodse kinderen niet herenigd wordt met hun ouders. Sommige ouders werden verraden op hun onderduikadressen, anderen konden alleen onderduik regelen voor hun kinderen, met als gevolg dat ze gedeporteerd werden naar de vernietigingskampen.

Wat er met de weeskinderen gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Vooralsnog blijven ze bij hun pleegouders, die hen tijdens de oorlog opvingen. Mogelijk blijven ze hier voorgoed.

"Als de pleegouders het kind gaarne willen houden en zij in staat zijn om het kind een voeding te geven overeenkomstig zijn aanleg en het milieu waaruit het stamt, als bovendien het kind geheel in het gezin is gegroeid, dan willen wij die banden niet losrukken", zegt Gezina van der Molen, voorzitter van de OPK.

Verzoek om inlichtingen

Het stuit op kritiek vanuit de Joodse hoek; zij willen dat de kinderen in een Joodse omgeving worden opgevoed. Zij zijn sowieso niet blij met de OPK, omdat Joden slechts een kleine minderheid in de commissie hebben.

Vooralsnog heeft de OPK gegevens verzameld van meer dan 1400 Joodse ondergedoken kinderen, maar vermoedelijk zijn er nog veel meer. De OPK verzoekt pleegouders en anderen die inlichtingen kunnen verschaffen over de kinderen, zich te melden.