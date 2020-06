Twee meiden van 15 en 17 opgepakt voor gewapende beroving Dordrecht

In Dordrecht heeft de politie twee meiden van 15 en 17 uit Zwijndrecht opgepakt voor een gewapende beroving. De twee zouden vanmiddag in de binnenstad geld hebben geëist van een 56-jarige inwoonster van Dordrecht. Daarbij dreigden ze met een vuurwapen.

Het slachtoffer werd aan het einde van de middag aangesproken door de twee, die het wapen op haar richtten en geld eisten. De vrouw maakte volgens de politie duidelijk dat ze geen geld bij zich had. De twee jonge daders gingen er toen vandoor. Het slachtoffer was zo geschrokken, meldt de politie, dat ze niet direct alarm kon slaan. Omstanders schoten haar te hulp.

Het tweetal werd even later door de politie opgespoord en door agenten met getrokken wapens gearresteerd. Er wordt nog onderzocht of het wapen dat zij bij zich hadden echt is, of dat het gaat om een nepwapen.