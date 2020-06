29-jarige Brit na zes dagen bevrijd uit put op Bali

Een Indonesisch reddingsteam heeft dit weekend een 29-jarige Brit bevrijd uit een put waar hij al zes dagen in vastzat, op het eiland Bali. De man was in de put gevallen toen hij op de vlucht was voor een hond die hem achtervolgde. Bij de val brak hij zijn been.

Een boer in het dorp Pecatu, in het uiterste zuiden van Bali, hoorde de Brit om hulp roepen toen hij zijn koeien ging voeren. Hij sloeg alarm, waarna het een reddingsteam lukte om de 29-jarige toerist uit de vier meter diepe betonnen put te trekken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.