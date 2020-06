Weer Duitser opgepakt die kinderen liet verkrachten

In een grote misbruikzaak in de Duitse stad Münster zijn elf mensen opgepakt. Er zijn zeker drie slachtoffers; kinderen van 5, 10 en 12 jaar. De burgemeester is verbijsterd en zegt geschrokken te zijn dat er in zijn stad "zulke vreselijke dingen" gebeurd zijn.

De hoofdverdachte is een man van 27 jaar, hij is de stiefvader van een van de slachtoffers. Hij zou de 10-jarige zoon van zijn partner hebben aangeboden aan zeker vier volwassen mannen, die het kind urenlang hebben verkracht in een tuinhuisje. Het slachtoffer van 5 jaar zou de zoon zijn van een andere verdachte.

In het tuinhuisje in Münster stonden stapelbedden waar videocamera's op gericht waren, in het verlaagde plafond lagen netwerkapparatuur en harde schijven.

De gruweldaden werden gefilmd en verkocht op het dark web, een moeilijk toegankelijk deel van internet. De autoriteiten verwachten dat er meer slachtoffers zijn. Op de computer van de hoofdverdachte, die IT-specialist is, werd ruim 500 terabyte aan versleuteld materiaal gevonden. In de kelder van zijn huis had hij een professionele serverruimte ingericht die door airco's gekoeld werd.