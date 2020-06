Man (41) in gestolen auto over de kop bij achtervolging Alkmaar

Een 41-jarige man uit Alkmaar is vannacht bij een politieachtervolging met een gestolen auto over de kop geslagen.

Een agent zag rond 03.40 uur in Alkmaar een auto staan die als gestolen was opgegeven. Toen de agent op de auto af wilde gaan, reed de bestuurder met hoge snelheid de straat uit.

Meerdere politieauto's zetten de achtervolging in. Op een kruising verloor de bestuurder de macht over het stuur en vloog over de kop. De man wist zelf uit de auto te kruipen en ging daarna te voet op de vlucht, schijft NH Nieuws. Hij wist zich in de buurt te verstoppen, maar met behulp van een politiehond is hij in een tuin gevonden.

De man is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.