'Nederland straks volledig afhankelijk van buitenlands gas'

Als gevolg van de gascrisis dreigen nieuwe investeringen in gaswinning in Nederland volledig stil te vallen. Sinds 2014 zijn die investeringen al teruggelopen van 1,2 miljard euro per jaar naar 600 miljoen euro. Omdat sommige besluiten al eerder zijn genomen wordt er dit jaar nog zo'n 400 tot 500 miljoen euro geïnvesteerd maar volgend jaar dreigt er helemaal niets meer te gebeuren volgens EBN "Met deze gasprijs kan er niet geïnvesteerd worden," zegt Van Hoogstraten tevens voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Gasbedrijven (KNVG).

Omdat de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid vanwege de aardbevingen, importeert Nederland inmiddels meer gas dan het exporteert. De optelsom van kleinere gasvelden onder het Nederlands deel van de Noordzee wordt de belangrijkste binnenlandse productiebron van aardgas. Volgens EBN zit er nog zo'n 100 tot 200 miljard kubieke meter aardgas in de Noordzeebodem.

Neptune Energy is de grootste producent van gas op zee met 30 platforms en veertig velden op het Nederlands continentaal plat. "Deze historisch lage prijs betekent voor ons bedrijf dat we investeringen in bestaande en nieuwe gasvelden uitstellen of in sommige gevallen zelfs afstellen'" zegt Lex de Groot, de directeur van Neptune in Nederland. "We weten wat de gasprijs nu is, we weten niet wat de gasprijs in de toekomst is. Daarnaast is het investeringsklimaat in Nederland minder gunstig dan in Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk vanwege onder meer belastingwetgeving,"aldus De Groot.